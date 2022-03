Real Madrid-PSG : Sergio Ramos va compter selon Pochettino

La suite après cette publicité

Déjà absent au match aller, Sergio Ramos le sera très probablement à nouveau lors de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Il vient tout juste de reprendre la course mais ne s'est pas entraîné avec le groupe depuis un long moment maintenant. Le défenseur espagnol fera en revanche peut-être le déplacement dans une ville où il a habité pensant 17 ans. D'après Mauricio Pochettino, l'expérience de l'ancien capitaine madrilène peut servir ses coéquipiers parisiens.

«Nous verrons dans les prochains jours mais nous parlons d’un match de Ligue des Champions. Il ne s’est pas entraîné ces derniers jours mais il peut transmettre son expérience, assure l'entraîneur argentin face à la presse, à la veille de Nice-PSG. Il a été capitaine du Real pendant des années. Il peut donner des conseils à ses équipiers, savoir comment jouer ou comment ne pas jouer. Il y a d’autres joueurs importants dans l’équipe mais l'apport des joueurs blessés et suspendus est important à mes yeux. On sait aussi que dans certains types de match, tous les détails sont importants et c'est bien de pouvoir compter sur ces joueurs d'expérience.»