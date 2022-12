CdM 2022, EdF : Guy Stéphan revient sur le but annulé de Griezmann

La suite après cette publicité

La semaine dernière, la France s'est inclinée 1 à 0 face à la Tunisie lors du troisième match de la phase de poules de la Coupe du Monde. Mais les Bleus auraient pu arracher le nul avec un but de Griezmann, finalement annulé. Cette réalisation n'aurait pas dû être invalidée si on se fie au règlement. La FFF avait d'ailleurs déposé une réclamation, qui n'a pas été suivie d'effet par la FIFA

En conférence de presse, Guy Stéphan (adjoint de Didier Deschamps, ndlr) a évoqué ce dossier : «ce qu’on a envie, c’est de comprendre. On n’en veut pas à nos amis tunisiens. On a eu plusieurs arbitres au téléphone qui nous ont expliqué qu’à un moment, un coup de sifflet a été donné (sur la reprise du jeu), on ne peut pas avoir recours à la VAR. Est-ce que ça ira plus loin? Ça dépasse ma fonction». Affaire à suivre...