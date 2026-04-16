Ça bouge pour Andy Pelmard 

Andy Pelmard réalise une saison de haute volée sous les couleurs du Jagiellonia Białystok. Devenu un titulaire indiscutable, le défenseur français est l’un des grands artisans de la superbe campagne de son équipe, toujours en lice pour le titre de champion et impressionnante en Conference League. Si le club polonais dispose d’une option d’achat pour conserver le joueur, celle-ci n’est pas obligatoire. Un détail de taille qui laisse l’avenir de l’ancien Niçois totalement ouvert alors qu’il arrive au sommet de sa forme.

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Ses performances constantes et sa polyvalence n’ont pas échappé aux recruteurs européens, et le prochain mercato estival s’annonce déjà mouvementé. Selon nos informations, quatre clubs se sont positionnés pour s’attacher ses services : le Stade Brestois, le Panathinaïkos, le VfL Wolfsburg et le Lech Poznań. Entre un retour attendu en Ligue 1, une découverte de la Bundesliga ou un nouveau défi chez un cador grec ou polonais, Andy Pelmard aura l’embarras du choix pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.