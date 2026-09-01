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Cameron Archer rejoint Auxerre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cameron Archer @Maxppp

Nouveau renfort offensif pour l’AJ Auxerre. Le club bourguignon vient d’annoncer une arrivée pour son attaque avec le buteur anglais Cameron Archer (24 ans). Formé à Aston Villa, ce dernier appartient depuis deux ans à Southampton.

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Auteur de 30 apparitions pour 6 buts et 4 passes décisives la saison dernière avec les Saints, Cameron Archer vient d’être prêté du côté de l’AJ Auxerre pour essayer de relancer sa carrière. Il retrouve Will Still son ancien coach du côté de Southampton.

Pub. le - MAJ le
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