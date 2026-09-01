League Championship
Cameron Archer rejoint Auxerre
1 min.
@Maxppp
Nouveau renfort offensif pour l’AJ Auxerre. Le club bourguignon vient d’annoncer une arrivée pour son attaque avec le buteur anglais Cameron Archer (24 ans). Formé à Aston Villa, ce dernier appartient depuis deux ans à Southampton.
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🏹 𝑵𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒇𝒍𝒆̀𝒄𝒉𝒆⚡️— AJ Auxerre (@AJA) September 1, 2026
#TeamAJA #IconiquesAuthentiques pic.twitter.com/7JwF8simdn
Auteur de 30 apparitions pour 6 buts et 4 passes décisives la saison dernière avec les Saints, Cameron Archer vient d’être prêté du côté de l’AJ Auxerre pour essayer de relancer sa carrière. Il retrouve Will Still son ancien coach du côté de Southampton.
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