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Real Madrid : Carlos Espí est fou de Kylian Mbappé

Par Sasha Nahon
2 min.
Carlos Espi, buteur avec le Real Madrid @Maxppp

Kylian Mbappé aurait mérité de remporter le Ballon d’Or devant Harry Kane. C’est en tout cas l’avis de Carlos Espí, qui n’a pas caché son admiration pour l’attaquant français. Interrogé sur le résultat de cette distinction individuelle, le jeune joueur espagnol a pris position en faveur de son coéquipier. « Kylian est incroyable. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré. Au-delà des récompenses individuelles, Espí a surtout insisté sur la chance qu’il estime avoir de pouvoir côtoyer quotidiennement le capitaine de l’équipe de France. « J’essaie de me nourrir de ce qu’il me dit et de ce qu’il fait », a-t-il expliqué, soulignant son envie d’apprendre auprès d’un joueur qu’il considère comme une référence absolue. Une admiration qui ne se limite donc pas aux performances de Mbappé en match, mais qui concerne également son attitude et son travail à l’entraînement.

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El Larguero
🌕✨"Kylian Mbappé se merecía el Balón de Oro"

🤩 "Cada entrenamiento que hace, intento nutrirme de todo lo que me dice"

👏 "Me impresiona lo bueno que es, esa velocidad, ese regate... es un orgullo"

🔴 Sigue la entrevista a Carlos Espí en #ElLarguero
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Invité à préciser ce qui l’avait le plus impressionné depuis qu’il partageait les séances d’entraînement avec l’international français, Carlos Espí a immédiatement mis en avant ses qualités techniques et physiques. « Ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point il est bon », a-t-il confié, avant de détailler les caractéristiques qui rendent Mbappé si difficile à arrêter. « Sa vitesse, sa capacité à dribbler, sa finition, tout », a-t-il énuméré. Pour le jeune Espagnol, observer de près un attaquant de ce niveau représente une occasion précieuse de progresser et d’enrichir son propre jeu. « C’est une fierté de m’entraîner tous les jours avec lui », a-t-il conclu, témoignant du respect qu’il porte à son coéquipier madrilène.

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