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Ligue des Champions

PSG - Arsenal : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ousmane Dembélé face à Declan Rice @Maxppp
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PSG 0-1 Arsenal Voir sur CANAL+

Ce samedi, place à la grande finale de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Du côté de Budapest, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. Fabian Ruiz et Joao Neves composent l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. En pointe, Ousmane Dembélé est accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

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De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Piero Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Declan Rice et Myles Lewis-Skelly. Devant, Kai Havertz est soutenu par Bukayo Saka, Martin Odegaard et Leandro Trossard.

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Les compositions

Paris Saint-Germain :

PSG

4-3-3
Officielle

Arsenal :

Arsenal

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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