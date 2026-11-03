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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le classement de la 4e journée après les matches de mardi

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Le PSG n’a pas faibli, loin de là. Après trois victoires lors des trois premières journées, le club de la capitale a atomisé Villarreal dans son antre, inscrivant 4 buts lors des 17 premières minutes de la rencontre. Ce nouveau large succès conforte la première place des Parisiens au classement, avec 12 points au compteur, et surtout 19 buts inscrits pour 5 encaissés ! Derrière, le FC Barcelone a retrouvé le sourire, en battant Aston Villa à domicile, ce qui lui permet de doubler son adversaire du soir et de compter 9 points, à la 2e place de la phase de ligue.

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L’Inter Milan s’est relancée au classement, après 2 défaites en 3 journées, et grimpe à la 15e place. L’Atlético de Madrid se retrouve englué dans une mauvaise zone, avec 5 points, suite à sa défaite à domicile contre le Bayern Munich, amputé de plusieurs éléments. En bas du classement, on retrouve malheureusement le LOSC, qui a pourtant glané son premier point dans la compétition sur la pelouse de Bodo/Glimt, et surtout, à la dernière place, le Slovan Bratislava, giflé encore, par le LASK cette fois.

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