Mercato : Kylian Mbappé n’est pas impressionné par le PSG

Kylian Mbappé est énervé. C’est ce qu’a révélé le quotidien L’Equipe mardi. Le média sportif a expliqué que le capitaine des Bleus, qui estime avoir été correct avec le PSG, supportait de moins en moins sa situation et sa mise à l’écart. Si c’est le cas, il le cache plutôt bien car c’est un KM7 souriant qui s’affiche face aux supporters et aux médias ces derniers jours. Depuis son exclusion pour la tournée en Asie, le Français multiplie les sorties auprès des fans pour signer des autographes et prendre la pose.

Cela a encore été le cas hier. Le joueur âgé de 24 ans a pris un nouveau bain de foule, enchaînant les signatures et les photos avec sourire. On est loin du joueur agacé. Cela est peut-être une façade. Ce qui est certain, c’est que le joueur affiche une mine joyeuse. Il a d’ailleurs partagé un cliché où il est visiblement heureux en compagnie des autres lofteurs du PSG. Une façon de montrer au PSG et à tout le monde qu’il va très bien.

Dossier Mbappé : Nasser Al-Khelaïfi est résigné

KM7 est déterminé

Il a d’ailleurs publié d’autres clichés sur son compte Instagram où il est vêtu de vert et souriant. Une façon de répondre aux diverses rumeurs sur son humeur. Hier, la Cadena SER a d’ailleurs expliqué qu’il est bouleversé et déterminé à récolter le moindre euro de son contrat. Il ne compte donc faire aucun cadeau au PSG. Ce jeudi, Marca fait un nouveau point sur le dossier Mbappé, alors que l’attaquant est réclamé par la presse ibérique suite à la nouvelle défaite du Real Madrid.

La publication espagnole indique que KM7, qui montre l’image d’un homme heureux loin de la tournée, n’est pas pressé de régler sa situation. Tout le contraire du PSG qui doit le vendre au plus vite. Marca ajoute qu’il n’est pas du tout impressionné par les manœuvres des Parisiens visant à le déstabiliser et qu’il est prêt à résister à un mois d’août qui sera compliqué entre la reprise de la L1 et la fin du mercato.

Il n’est pas impressionné par le PSG

Bien dans ses crampons et très "calme" selon Marca, KM7 laisse sa famille et ses avocats régler les questions entourant son avenir. Entendez par là qu’il n’a pas l’intention de discuter directement avec les dirigeants parisiens. Après un début de semaine agitée suite à la fin de sa clause pour prolonger en 2024 le 31 juillet et le versement de la moitié de sa prime de fidélité, soit 40 M€, Mbappé s’attend à de nouveau jours difficiles une fois que le groupe pro sera revenu d’Asie.

D’après le média ibérique, il devrait s’entraîner avec le groupe. Mais il ne devrait pas être présent pour affronter Lorient lors de la première journée de Ligue 1 le 12 août. Une manière de lui montrer qu’il va devoir prendre une décision très rapidement, lui qui n’attend que le Real Madrid. Mais les Merengues n’ont pas encore fait d’offres. Et ils devraient faire une proposition au rabais selon plusieurs médias. De son côté, Kylian Mbappé patiente et reste solide sur ses appuis.