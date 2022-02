Aston Villa : Lucas Digne admiratif de Steven Gerrard

La suite après cette publicité

Le latéral gauche français, Lucas Digne a quitté Liverpool, et son club d'Everton pour rejoindre Aston Villa dans la ville de Birmingham. Après un passage remarqué chez les Toffees, l'ancien parisien avait besoin de changer d'air, notamment parce qu'il n'était plus en bons termes avec son entraineur Rafael Benitez, qui a depuis été limogé. La présence de Steven Gerrard sur le banc des Villans a forcément joué un rôle pour l'international français, qui le confirme pour le Mirror : «c'est en grande partie grâce à lui que je suis venu ici. Il m'a présenté le projet du club et m'a expliqué comment il voulait être proche du haut du classement.»

Jeune retraité (2016), Stevie G a encore le niveau pour s'entrainer avec un groupe professionnel. Ce qu'il a fait a plusieurs reprises visiblement :« il participe parfois aux séances d'entraînement. Il n'a rien perdu. Il est toujours aussi extraordinaire et ses passes sont incroyables», explique un Lucas Digne admiratif. L'ancien joueur du Barça conclut sur le statut incontesté de son entraineur : «j'ai grandi en France en le regardant jouer. Il n'est pas seulement une légende en Angleterre. Tout le monde connaît son nom.»