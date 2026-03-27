Menu Rechercher
Commenter 38
Éliminatoires CAN

Qualifs CAN U17 : le Maroc corrige l’Algérie

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp

C’était un choc attendu de cette compétition UNAF U17, qui compte pour les qualifications à la CAN U17. Le tournoi, qui se déroule en Libye, offrait un derby entre le Maroc et l’Algérie ce vendredi après-midi. Après sa large victoire face à la Libye (1-5), l’Algérie devait défier le Maroc, grand favori de la compétition, qui s’était imposé lors du premier match face à la Tunisie (2-0).

La suite après cette publicité
Équipe du Maroc
نهاية المباراة بفوز منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة أمام منتخب الجزائر

Victory and 3 points for our U17 National Team against Algeria

#DimaMaghrib 🇲🇦
Voir sur X

Et la logique a finalement été respectée dans ce match. Sans surprise, les Lionceaux de l’Atlas, emmenés par un grand Ibrahim Rabbaj, la pépite de Chelsea, ont déroulé avec une victoire nette 3-0 face à une Algérie qui n’a rien pu faire. Le Maroc continue de démontrer son impressionnante domination dans les catégories de jeunes et semble bien parti pour valider son billet pour la CAN U17. Il affrontera l’Égypte lors du prochain match. Pour rappel, les trois premières équipes du tournoi se qualifient pour la compétition continentale U17.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN
Maroc
Algérie

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Algérie Flag Algérie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier