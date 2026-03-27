Qualifs CAN U17 : le Maroc corrige l’Algérie

C’était un choc attendu de cette compétition UNAF U17, qui compte pour les qualifications à la CAN U17. Le tournoi, qui se déroule en Libye, offrait un derby entre le Maroc et l’Algérie ce vendredi après-midi. Après sa large victoire face à la Libye (1-5), l’Algérie devait défier le Maroc, grand favori de la compétition, qui s’était imposé lors du premier match face à la Tunisie (2-0).

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Et la logique a finalement été respectée dans ce match. Sans surprise, les Lionceaux de l’Atlas, emmenés par un grand Ibrahim Rabbaj, la pépite de Chelsea, ont déroulé avec une victoire nette 3-0 face à une Algérie qui n’a rien pu faire. Le Maroc continue de démontrer son impressionnante domination dans les catégories de jeunes et semble bien parti pour valider son billet pour la CAN U17. Il affrontera l’Égypte lors du prochain match. Pour rappel, les trois premières équipes du tournoi se qualifient pour la compétition continentale U17.