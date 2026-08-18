Le FC Barcelone s’offre l’énorme coup Rodri !

Rodri a longtemps été promis au Real Madrid. Mais malgré l’accord annoncé entre le milieu espagnol et le club madrilène, le joueur de 30 ans a surpris tout son monde et a finalement opté pour le FC Barcelone. « Le FC Barcelone recrute Rodri. Le Club blaugrana trouve un accord avec Manchester City pour le transfert de Rodri, dont le contrat ira jusqu’au 30 juin 2030 », ont annoncé les champions d’Espagne en titre, ce mardi, qui ont déboursé 60 millions d’euros, assortis de plusieurs bonus estimés à 16,5 millions d’euros, pour racheter sa dernière année de contrat à Manchester City.

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Un renfort de taille pour les doubles champions d’Espagne, qui enregistrent l’arrivée du meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Acteur prépondérant du deuxième sacre de l’Espagne dans l’histoire de la compétition, Rodri a été le métronome de la sélection de Luis de la Fuente, dictant le tempo du jeu espagnol et impressionnant de par sa régularité et son intelligence de jeu.

Le Barça devance le Real pour Rodri

Désireux de rentrer au pays après sept ans passés à Manchester City, le joueur formé à Villarreal a rapidement été érigé en piste prioritaire du Real Madrid, qui avait à cœur de renforcer son milieu de terrain avec la venue du Ballon d’Or France Football 2024. Si d’autres clubs tels que le PSG ou le Bayern Munich ont également approché le clan du joueur, ce dernier a fait comprendre, dans un premier temps, qu’il souhaitait rejoindre la Casa Blanca.

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The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Si le Real Madrid a rapidement trouvé un terrain d’entente avec le joueur et semblait proche de parvenir à un accord avec Manchester City, la réalité fut tout autre. En coulisses, le FC Barcelone a réalisé un énorme forcing auprès de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid pour le détourner de la capitale espagnole. Du coup de fil d’Hansi Flick au lobbying des Blaugranas présents en sélection espagnole, le Barça a tout fait pour que Rodri choisisse finalement la Catalogne. Après 298 matchs disputés à City pour un total de 14 trophées remportés, dont 4 Premier League (2021, 2022, 2023 et 2024) et une Ligue des Champions (2023), Rodri effectue son grand retour en Espagne… au FC Barcelone.