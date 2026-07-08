Coupe du Monde 2026 : le communiqué officiel de l’Égypte contre François Letexier

L’Égypte est dans tous ses états. Éliminés par l’Argentine en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, au terme d’un scénario complètement dingue, les Pharaons n’ont toujours pas digéré. Certes, ils auraient pu (dû ?) mieux gérer leur avance de deux buts à dix minutes du terme, mais le pays détenteur du plus grand nombre de Coupes d’Afrique des Nations (7) ne comprend toujours pas comment l’arbitre François Letexier a pu refuser le but du 2-0 inscrit à l’heure de jeu par Hassan en revenant sur une faute peu évidente sur un Argentin au début de l’action. Enfin, les Égyptiens ont également réclamé une faute argentine sur le but vainqueur marqué par Enzo Fernandez.

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Autant d’événements qui ont conduit la fédération égyptienne (EFA) à porter plainte contre Letexier. Et ce n’est pas tout puisque l’ensemble du monde du football s’est indigné du traitement réservé aux Pharaons. Depuis, l’Argentine s’est logiquement défendue face à ces accusations de tricherie, mais l’Égypte ne lâche rien. Les démarches égyptiennes n’auront sans doute pas de conséquence sur la Coupe du Monde, mais l’EFA est bien décidée à se faire entendre. La preuve, elle a posté un message sur ses réseaux sociaux.

L’Égypte n’a toujours pas digéré

«La Fédération égyptienne de football tient à exprimer sa sincère gratitude au peuple égyptien, où qu’il se trouve, pour son soutien indéfectible, sa loyauté et sa confiance envers l’équipe nationale tout au long de notre parcours dans la Coupe du Monde de la FIFA. Le soutien exceptionnel manifesté par des millions d’Égyptiens, tant dans le pays qu’à travers le monde, a été une source d’immense fierté et de motivation pour nos joueurs et notre délégation. L’équipe nationale a représenté l’Égypte avec honneur, détermination et courage, livrant des performances qui reflétaient l’esprit et le caractère de notre nation», a écrit la fédération dans un communiqué publié sur son compte Instagram, avant de s’en prendre une nouvelle fois à l’arbitre de la rencontre, le Français François Letexier.

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« Dans le même temps, la Fédération égyptienne de football ne peut rester silencieuse face aux décisions arbitrales observées lors du match contre l’Argentine, ainsi qu’à l’utilisation inadéquate du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Plusieurs incidents clés ont suscité de vives inquiétudes et soulevé de profondes interrogations quant à la cohérence et à l’équité des décisions qui ont directement influencé le déroulement de la rencontre. Un certain nombre d’experts du football et d’analystes spécialisés, tant au niveau local qu’international, ont mis en évidence des incidents d’arbitrage controversés et déterminants survenus au cours de la rencontre. Cela souligne l’importance de maintenir les normes les plus élevées d’intégrité, d’équité et de transparence dans l’arbitrage des matchs, en particulier dans une compétition de l’envergure et de l’importance de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le football égyptien a toujours respecté les principes du fair-play, de l’intégrité sportive et du respect du jeu. Ces mêmes principes exigent que toutes les équipes s’affrontent à armes égales et bénéficient d’un traitement équitable. Ce qui s’est produit pendant le match a, à juste titre, suscité une frustration généralisée parmi nos joueurs, notre encadrement et nos supporters, qui s’attendaient à ce que l’arbitrage respecte les normes les plus élevées sur la plus grande scène du football. La défense des droits et des intérêts de l’équipe nationale égyptienne n’est pas une question que l’on peut ignorer, minimiser ou traiter comme secondaire. C’est une responsabilité que nous assumons avec une conviction et une détermination sans faille. Chaque joueur qui porte le maillot égyptien, et chaque supporter qui soutient l’équipe, mérite l’équité, le respect et l’application équitable des lois du jeu. »