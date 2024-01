Atlético : le prêt de Moise Kean tombe à l’eau !

C’était l’un des mouvements majeurs de cette fenêtre hivernale assez calme dans les championnats étrangers : Moise Kean était attendu du côté de l’Atlético de Madrid, disposé à payer un prêt pour ajouter une dimension athlétique supplémentaire à son attaque. L’attaquant de 23 ans était ainsi attendu aujourd’hui pour passer sa visite médicale avec les Colchoneros, en provenance de Turin.

Et là, patatras. La visite médicale a été jugée non concluante par le staff médical madrilène. Le joueur est jugé encore loin des terrains, suite à une blessure qui l’empêche déjà de jouer depuis le début du mois de décembre. L’Atlético pensait que Kean était proche d’un retour. Résultat, il a finalement dit non au prêt, et Kean va faire le trajet retour, direction la Juventus.