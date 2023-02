Affaire Negreira : de nouveaux témoignages accablants sont sortis

La suite après cette publicité

Décidément, le FC Barcelone vit une saison agitée. Après avoir dû gérer les conséquences financières catastrophiques liées à l’héritage de l’équipe Bartomeu, le club catalan doit faire face à un nouveau scandale. Il fait l’objet d’une enquête, car il est soupçonné d’avoir fait des versements d’un total de 7 M€ à la société DASNIL95 appartenant à José María Enríquez Negreira entre 2001 et 2018.

Ce dernier n’est pas n’importe qui puisque c’est un ancien arbitre et l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres au moment des faits. Le Barça a-t-il payé pour avoir les faveurs des arbitres ? Les Blaugranas jurent que non, mais ces accusations ont été suffisantes pour lui attirer les foudres du patron de LaLiga, Javier Tebas. Sans oublier le communiqué cinglant des autres équipes du championnat (sauf le Real Madrid).

À lire

Affaire Negreira : Karl Heinze Rummenigge ironise sur le Barça et les arbitres

Une plainte déposée

En attendant de voir les conclusions de la justice espagnole, un nouveau témoignage est venu mettre à mal la défense des parties accusées. Catalunya Radio annonce que l’ancien arbitre de Liga (2009-2021) Xavier Estrada Fernández, qui officie aujourd’hui en tant qu’arbitre VAR, a déposé une plainte auprès du tribunal d’instruction de Barcelone contre José María Enríquez Negreira et son fils Javier Enríquez pour un délit présumé de corruption sportive ou de fraude sportive.

La suite après cette publicité

Selon l’ancien homme en noir, Negreira « avait ou pouvait avoir » une influence sur les arbitres. De plus, en recevant de l’argent du Barça, « il avait un but lucratif évident ». Enfin, concernant le fils de Negreira, Javier Enríquez, son travail de coach sportif de plusieurs arbitres pouvait lui permettre d’exercer une influence sur eux. Il leur fournissait « des services de coaching, tout en les accompagnant de l’hôtel et au stade où ils devaient arbitrer ». Un témoignage accablant.

Tout comme celui d’un autre ex-arbitre, Albert Giménez. « Negreira a fait pression sur moi. Il m’a rencontré avec d’autres arbitres et m’a dit : « Hé garçon, fais attention à ce que tu dis à la télévision. Tu sais ce que je veux dire. Fais attention ». Il existe une formule pour les matches truqués. C’est un piège à cons : je suis un ami d’untel ou d’untel qui va te soutenir, tu me donnes tant et je vais régler ça pour toi. Si le résultat est négatif, vous récupérez votre argent. Si vous gagnez, vous êtes marqué à vie. Si vous perdez et que vous rendez l’argent, vous avez une autre chance », avait-il indiqué à Radio Marca. Effrayant…