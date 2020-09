Chelsea pourrait sacrifier deux internationaux d'ici la fin du mercato

Le grand animateur du marché estival. Chelsea a dynamité un mercato plutôt calme avec des recrues bien senties (Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Kai Havertz, Ben Chilwell, Malang Sarr en attendant Édouard Mendy) et surtout plus de 200 M€ dépensés. Mais forcément, faire autant d'efforts nécessite des sacrifices. On savait qu'Emerson Palmieri, Tiémoué Bakayoko ou encore N'Golo Kanté pouvaient être candidats à un départ, en cas d'offres satisfaisantes.

Mais selon le Guardian, deux autres joueurs pourraient être poussés vers la sortie d'ici le 5 octobre pour faire de la place et, surtout, dégager des liquidités et libérer de la masse salariale. Le très sérieux quotidien anglais assure ainsi que Callum Hudson-Odoi (19 ans) et Antonio Rüdiger (27 ans) pourraient être sacrifiés.

Pas de place pour tout le monde

L'ailier international anglais, sous contrat jusqu'en juin 2024, a vu son manager Frank Lampard lui envoyer un sacré message en conférence de presse ces jours-ci, expliquant qu'il était clairement invité à montrer davantage face à la concurrence accrue dans son secteur (Mason Mount, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Timo Werner). Hasard ou coïncidence, la presse anglaise évoquait dernièrement un retour de flamme du Bayern Munich, intéressé il y a plusieurs mois.

Les Blues pourraient être ouverts à la négociation cette fois. Idem pour le défenseur international allemand. L'arrivée de Thiago Silva réduit ses chances d'être titulaire et la question de son avenir pourrait sérieusement se poser dans les jours à venir. Dans la galaxie de stars et de recrues de Chelsea, il n'y a pas de place pour tout le monde...