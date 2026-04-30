La réponse cinglante de LFP Media à Nasser al-Khelaïfi

Dernièrement, le patron du Paris Saint-Germain et de beIN Sports, Nasser al-Khelaïfi s’en était pris à LFP Media. En clair, le dirigeant parisien a reproché à la filiale commerciale de la LFP de ne pas s’activer pour commercialiser davantage les droits de la Ligue 1 à l’international. Une attaque face à laquelle a réagi LFP Media dans les colonnes de L’Equipe.

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« LFP Media a repris la commercialisation en 2024-2025 et a rapporté 126 millions d’euros la saison dernière. La saison actuelle rapporte 137 millions d’euros, soit 80 % de plus qu’avec beIN. Sur l’Espagne, beIN avait vendu les droits à un distributeur (Enjoy TV) qui a mis la clé sous la porte, n’ayant pas réussi à placer la Ligue 1 chez un diffuseur, poursuit-on au sein de la filiale de la Ligue. Et LFP Media est en train de conclure un deal sur l’Espagne pour les trois prochaines années. » C’est dit !