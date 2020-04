Mercato : l'alléchant échange envisagé entre le Barça et la Juve

La pandémie du coronavirus qui touche le monde actuellement pourrait rebattre les cartes pour le mercato dans le football. En effet, les clubs vont devoir se montrer imaginatifs pour se renforcer à moindre coût. Et depuis quelques semaines, c'est le FC Barcelone qui revient régulièrement dans les colonnes mercato. Le club blaugrana aimerait réaliser un coup au milieu de terrain. Pour cela, les Catalans seraient prêts à imaginer un échange pour s'offrir un milieu de stature internationale.

Selon RAC1, relayé par Mundo Deportivo, le Barça voudrait s'attacher les services de Miralem Pjanić (30 ans). Et pour cela, la direction barcelonaise aurait entamé des discussions avec la Juventus pour échanger l'international bosniaque avec Arthur Melo (23 ans). Le joueur de la Vieille Dame a vu sa relation avec Maurizio Sarri se dégrader au fur et à mesure de la saison et ne serait pas opposé à un départ. Les champions de Liga en titre seraient donc prêts à sacrifier Arthur, sous contrat jusqu'en 2024, pour s'offrir l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Affaire à suivre...