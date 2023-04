Tottenham : Hugo Lloris déplore le traitement réservé à Davinson Sánchez par ses supporters

Il faut sauver le soldat Davinson Sánchez. Entré en jeu à la place de Clément Lenglet samedi, sorti sur blessure face à Bournemouth, le défenseur colombien a vécu une après-midi cauchemardesque. Fautif sur l’égalisation des Cherries et sur le deuxième but, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a ensuite cédé sa place sous les sifflets de ses supporters, seulement 23 minutes après son entrée en jeu. Dans la foulée de la défaite des Spurs (2-3), Hugo Lloris a volé au secours de son coéquipier et manifesté son opposition à cette réaction du public.

«Je me sens vraiment mal pour lui. Je n’ai jamais vu ça de ma carrière, ça a démarré lorsqu’il est entré sur le terrain (les sifflets ndlr). Il se bat pour ce club depuis tant d’années maintenant, a glissé le capitaine des Spurs au micro de beIN Sports. Cette histoire est triste pour lui, pour le club, et pour les fans. C’est quelque chose que vous ne voulez pas voir dans le football.»

