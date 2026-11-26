Le PSG prend très au sérieux les faits signalés en marge de la rencontre face à l’AS Roma (2-2). Selon les informations de RMC Sport, le club parisien a lancé des vérifications afin de faire toute la lumière sur les signalements remontés à l’occasion de cette soirée européenne. La direction francilienne entend ainsi déterminer précisément les circonstances des faits rapportés.

La suite après cette publicité

Le club a également porté ces éléments à la connaissance des délégués de la rencontre. Toujours selon nos confrères, le PSG réclamerait des sanctions exemplaires à l’encontre des personnes concernées si les faits venaient à être avérés. L’affaire est donc désormais suivie de près en coulisses, alors que les vérifications sont toujours en cours.