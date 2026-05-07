Mauricio Pochettino revient sur les cas de Messi et Mbappé au PSG

À l’heure actuelle, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont quitté l’Hexagone. Mais, fut un temps, les deux stars du ballon rond se sont côtoyées dans la capitale. Pour rappel, Mauricio Pochettino (ancien entraîneur du PSG) avait réussi à allier les deux lors de la saison 2021-2022. Une entente délicate sur le plan offensif, dans laquelle Neymar était tout autant concernée. Dans une interview accordée à The Overlap, Pochettino a d’ailleurs indiqué que les styles de jeu étaient difficiles à combiner.

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« Messi voulait construire d’en bas, lentement, avec des associations et des passes. Parce qu’il a la qualité pour avoir le ballon et dribbler un, deux, trois joueurs… Mais, si nous jouions pour Mbappé, nous ne pouvions pas jouer pour Messi » a-t-il insisté. Puis, celui-ci a évoqué le problème que rencontrait la star tricolore. « Si nous étions derrière et que nous récupérions le ballon, il cherchait l’espace, donc l’objectif, c’était de lui donner la balle et de le faire courir. Or, quand nous jouions pour Messi, Mbappé me disait : "ma qualité est de courir et je ne peux pas le faire" ».