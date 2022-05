PSG : Nasser Al-Khelaïfi va annoncer de grands changements !

La suite après cette publicité

En prolongeant le contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, le Paris Saint-Germain a frappé très fort. Le club de la capitale a su renverser la tendance, alors que son numéro 7 était promis au Real Madrid. Et maintenant que Mbappé a paraphé son nouveau bail, les Rouge-et-Bleu promettent de mener à bien leur révolution de palais.

Leonardo a déjà été évincé et Luis Campos est censé le remplacer. Pour ce qui est du coach, Mauricio Pochettino pourrait conserver sa place, mais rien n’est encore certain. Le Portugais du Sporting CP Ruben Amorim et Thiago Motta sont les deux derniers noms cités pour remplacer l’Argentin. Enfin, quelle sera la teneur du mercato version Campos ?

NAK va parler

Hier, nous vous révélions que le Rémois Hugo Ekitike était ciblé et qu’une offre de 45 M€ était prête du côté de Paris. Autant dire que les prochaines semaines s’annoncent agitées au sein d’un club bien décidé à se restructurer. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a signé des propos qui vont tenir pas mal de monde en haleine.

« Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements. On ne parlera pas de ça aujourd'hui (hier). Pour l'instant on a Mauricio Pochettino, on le respecte. Vous le saurez la semaine prochaine », a-t-il déclaré au micro de Canal+, dans des propos relayés par RMC Sport. Ça promet !