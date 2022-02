FIFA 22 : Aubameyang obtient un boost XXL grâce à son festival avec le Barça !

Les joueurs de Fifa Ultimate Team (FUT) l'attendaient, la Team of the Week (23e édition) vient juste de tomber, et il y a de grands joueurs dans cette sélection. Cette semaine ce sont les buteurs qui sont mis à l'honneur avec Aubameyang, Kane ou encore Lewandowski. Mais ils sont loin d'être les seuls talents. On vous raconte tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

La suite après cette publicité