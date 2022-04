OL : Jeff Reine-Adélaïde livre ses ambitions

De retour sur les pelouses de Ligue 1 le 4 mars dernier après plus d'un an d'absence, Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de l'OL, s'est longuement confié dans un entretien accordé à L'Equipe. L'occasion pour le Français de 24 ans de revenir sur la saison des Gones, sa période de convalescence mais également ses ambitions futures.

La suite après cette publicité

Interrogé sur ses prochains objectifs, JRA a ainsi déclaré : «être un titulaire indiscutable la saison prochaine. Aujourd'hui, je travaille et j'apprends auprès des autres. Tanguy (Ndombele) est revenu et j'apprends de lui, j'apprends aussi de la manière de défendre de Thiago (Mendes), de Maxence (Caqueret), qui est très complet, de Houssem (Aouar) et Lucas (Paqueta), de leurs déplacements. Je réapprends le football pour que la saison prochaine soit la mienne». Le rendez-vous est pris.