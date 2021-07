OM : 30 000 supporters autorisés à l'Orange Vélodrome contre Villarreal

Pour son dernier match de préparation en vue de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille sera opposé à Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, le samedi 31 juillet. Ce match coïncide avec le retour au Vélodrome des joueurs de l’OM mais également des supporters. La Provence indique que 30 000 d’entre eux seront autorisés à assister à cette rencontre. Si aucune jauge n’est officiellement imposée, les dirigeants marseillais ont décidé d’y aller progressivement, au vu de la situation sanitaire actuelle due au Covid-19 et de l’augmentation des contaminations.

Pablo Longoria et Jacques Cardoze, directeur de la communication du club, ont d’ailleurs rencontré Christophe Mirmand, le préfet de région, afin de lui expliquer leur stratégie concernant le retour des supporters au Vélodrome pour la saison à venir. Il sera indispensable de présenter son pass sanitaire pour pouvoir accéder à l’enceinte marseillaise et l’OM demande également à ce que les personnes viennent le plus tôt possible, le jour de la rencontre, afin de fluidifier les arrivées. L’objectif est d’avoir un stade plein face à Saint-Étienne, le dernier week-end d’août. Mercredi soir, 7 000 places avaient déjà été réservées pour la rencontre face à Villarreal.