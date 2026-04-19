La statistique inquiétante du PSG sur penalty

Ce dimanche, face à l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a confirmé une tendance préoccupante cette saison : le club parisien a manqué 50% de ses penalties en compétition officielle (6/12). Un manque d’efficacité qui pèse lourd, notamment dans des rencontres clés.

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Le PSG a encore laissé filer une énorme opportunité. Après une faute de Ainsley Maitland-Niles sur Lucas Hernández, Gonçalo Ramos s’est présenté face à Dominik Greif, mais sa tentative, trop axiale, a été repoussée par le portier lyonnais. Menés 0-2 depuis la 18e minute, les Parisiens paient encore leur inefficacité dans l’exercice.