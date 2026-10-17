Arkema Première Ligue : OL Lyonnes écrase le PSG

L’OL Lyonnes a frappé très fort lors du choc de la 5e journée d’Arkema Première Ligue. En déplacement au Parc des Princes, les Lyonnaises ont largement dominé le Paris Saint-Germain (0-4), samedi soir, infligeant aux Parisiennes leur première défaite de la saison en championnat. Melchie Dumornay a rapidement ouvert le score dès la 3e minute, avant que Marie-Antoinette Katoto ne double la mise à la 39e. Au retour des vestiaires, Vicki Becho puis Salma Paralluelo ont alourdi le score.

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Avec cette victoire éclatante (0-4), OL Lyonnes s’empare seule de la tête du classement et affiche un bilan impressionnant de cinq succès en cinq rencontres, avec 31 buts inscrits pour seulement trois encaissés. De son côté, le PSG a vécu une soirée difficile, marquée également par la sortie sur blessure de sa gardienne Katarzyna Kiedrzynek. Battues pour la première fois en championnat cette saison, les Parisiennes voient aussi le Paris FC leur passer devant à la différence de buts.