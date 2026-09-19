Bundesliga : Fribourg freiné à Francfort, Mönchengladbach n’y arrive toujours pas

Invaincu depuis le début de la saison, Fribourg a été freiné sur le terrain de l’Eintracht Francfort (2-2), pour le compte de la 4e journée de Bundesliga, ce samedi après-midi. Menés après un but de Younes Ebnoutalib (10e), néo-international allemand, les coéquipiers de Jordy Makengo ont égalisé grâce à Derry Scherhant, servi par le nouvel international congolais (34e). Mais deux minutes plus tard, Burkardt redonnait l’avantage à Francfort (36e). En tout début de deuxième période, Yuito Suzuki permettait aux visiteurs de revenir à nouveau au score (48e). Malgré ce score de parité, les ouailles de Julian Schuster, deuxièmes de Bundesliga, restent néanmoins à hauteur du Bayern Munich, avec dix points en quatre matchs joués.

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Dans les autres rencontres de ce multiplex de 15h30, Augsbourg se déplaçait sur la pelouse du Werder Brême. Les coéquipiers de Chrislain Matsima ont longtemps dominé les débats, menant 0-2 après des réalisations de Robin Fellhauer (18e) et de Calvin Brackelmann (58e). Mais les locaux ont finalement recollé au score, d’abord avec Marco Grüll (68e), puis Niclas Füllkrug (87e). Pire encore, les hommes de Manuel Baum ont subi une ultime réalisation du vétéran Mitchell Weiser (90e+3), concédant ainsi leur première défaite de la saison en championnat (3-2) et manquant également l’opportunité de monter provisoirement à la 3e place, devant le Borussia Dortmund. De son côté, Hambourg a dominé Cologne (2-1) pour remporter son premier match durant cet exercice 2026/2027, tandis que le Borussia Mönchengladbach n’a toujours pas trouvé le chemin de la victoire cette saison. Les pensionnaires du Borussia Park ont même été enchaînés avec un nouveau revers en s’inclinant contre Mayence (3-4).