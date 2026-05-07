Real Madrid : Federico Valverde, un capitaine au comportement consternant

Le vestiaire du Real Madrid est plus que jamais sous tension et il est sans doute temps pour certains joueurs que cette saison 2025/2026 se termine. Car l’ambiance est plus qu’exécrable. Alvaro Arbeloa s’est coupé d’une partie de son groupe et plusieurs joueurs comme Dani Ceballos ne veulent plus lui adresser la parole. Avec son escapade en Italie, Kylian Mbappé est plus que jamais critiqué et ne ferait pas l’unanimité dans le vestiaire.

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Un drôle de leader

Enfin, plusieurs joueurs se sont frictionnés entre eux. Antonio Rüdiger a giflé Alvaro Carreras, tandis que Federico Valverde a eu une violente altercation hier avec Aurélien Tchouameni. Un coup de sang qui a beaucoup faire parler sur Radio Marca. Premier des vice-capitaines merengues (devant Thibaut Courtois et Vinicius Junior), le milieu de terrain uruguayen profite de l’absence de Carvajal pour porter le brassard. Et selon quelques observateurs, le Sud-Américain ne se comporte pas comme un capitaine.

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Le journaliste Raúl Varela a commencé par rappeler que celui qui a repris le numéro 8 de Toni Kroos s’était déjà piètrement distingué sous les ordres de Xabi Alonso. « Je ne sais pas ce qui s’est passé avec Valverde, je ne vais pas le stigmatiser ni le critiquer, mais le fait est que Valverde a dit à Xabi Alonso qu’il ne voulait pas jouer au poste d’arrière latéral tout en étant capitaine », a-t-il indiqué, avant de révéler que Valverde ne s’était pas non plus comporté comme un leader d’équipe avec certains coéquipiers.

« À la fin du match contre Alavés (victoire 2-1 le 21 avril dernier, ndlr), dans les vestiaires, Valverde s’en est pris à un coéquipier pour lui reprocher son attitude. Il a ensuite averti un autre joueur qu’il ferait de même avec lui s’il continuait sur cette voie. Et hier, il s’est disputé avec Tchouameni. Tu es le capitaine du Real Madrid. Si tu n’es pas capable d’apaiser les tensions, je ne sais pas de quel genre de leadership tu fais preuve ». Et ça ne s’est pas arrangé.

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L’incident grave avec Tchouameni

Marca a révélé tout à l’heure que l’Uruguayen s’est à nouveau battu avec Aurélien Tchouameni et a même fini à l’hôpital. Le deuxième round entre les deux hommes serait parti du refus de Valverde de serrer la main du Français. Ensuite, AS a dévoilé que Valverde a poussé à bout son coéquipier dans les vestiaires et sur le terrain d’entraînement. Ce qui a provoqué une forte réaction du Français qui souhaitait pourtant apaiser les choses. Là encore, le choix du capitaine de snober la main tendue de son partenaire étonne. Et ce n’est pas tout. Le journaliste de Radio Marca, Latigo Serrano, a révélé que l’Uruguayen a tenté de blesser salement le Tricolore.

« On parle du deuxième capitaine de l’équipe qui refuse le pardon et la paix qu’un coéquipier lui a offerts avant le début de l’entraînement et qui va à trois reprises essayer de le casser (à l’entraînement) pour le blesser physiquement. Essayer de blesser un coéquipier qui va, comme lui, à la Coupe du Monde, je crains que… Ce n’est pas une information, mais une supposition et je crois que je ne vais pas me tromper : la saison prochaine, Valverde ne jouera pas au Real Madrid. Il ne rejouera plus cette saison et je suis prêt à parier beaucoup d’argent que Valverde ne fera plus partie du Real Madrid. » Le futur entraîneur de la Casa Blanca aura du pain sur la planche si Valverde et Tchouameni sont toujours dans la même équipe la saison prochaine…