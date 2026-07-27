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Coupe du Monde

Un joueur du Paraguay tacle les Bleus après la Coupe du Monde 2026

Par Dahbia Hattabi
1 min.
L'équipe de France face aux provocations du Paraguay @Maxppp

Il y a une bonne semaine, l’Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026. Une compétition que les Bleus, longtemps considérés comme les favoris, ont terminée à la quatrième place. Durant leur parcours, les Tricolores ont notamment croisé la route du Paraguay. Une sélection un peu trop agressive au goût de certains. Quelques semaines après la défaite de son pays face à la France, José Canale (30 ans) s’est notamment exprimé sur les Bleus au micro d’ESPN.

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« Les Allemands n’aimaient pas les contacts, les Français non plus. Il suffisait de les pousser un peu pour les faire sortir de leur match », a confié le défenseur avant d’ajouter que le football sud-américain est différent de celui pratiqué en Europe. Malgré cela, la France a réussi à éliminer le Paraguay, avant de chuter un peu plus tard contre la Roja.

Pub. le - MAJ le
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