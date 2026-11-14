« On préfère les joueurs plus lisses » : Didier Drogba défend Kylian Mbappé

Ancien maître de cérémonie du Ballon d’or, Didier Drogba a pris le temps de revenir sur l’issue de cette édition 2026. La légende ivoirienne a notamment été interrogée sur la défaite de Kylian Mbappé, deuxième derrière Harry Kane pour seulement 28 points. Pour Drogba, le capitaine des Bleus (son favori) a peut-être été pénalisé par son déficit d’image et sa campagne médiatique remarquée.

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« Je pense que s’il gagne la Coupe du monde, il est Ballon d’or deux fois d’affilée, confie Drogba au Parisien. Ça se joue à pas grand-chose parce qu’avec Madrid, il carbure. Kane n’a pas non plus gagné la Ligue des champions… Je ne sais pas, j’essaye de comprendre… C’est peut-être aussi lié à un déficit d’image. En France, on est très dur avec Mbappé en particulier et les joueurs engagés en général. Et Mbappé est un joueur engagé. On préfère parfois les joueurs plus lisses (…) Mais cela ne sert à rien de chercher à transformer sa personnalité, car tôt ou tard, ça revient. Il faut être naturel, qu’il reste lui-même, même si cela lui offre une sacrée bataille.»