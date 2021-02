PSG : Kylian Mbappé savoure sa renaissance

Et de 16 buts en Ligue 1 pour Kylian Mbappé, qui trône plus que jamais en tête du classement des buteurs du championnat. L'attaquant francilien a idéalement lancé son équipe face à l'OM en ouvrant la marque dès la 9e minute. Un but typique, avec une grosse accélération, qu'il a commenté après la rencontre sur Téléfoot.

« Cela part d'un coup de pied arrêté. Le coach me met au second poteau pour que je puisse être le premier à contre-attaquer et qu'il n'y ait pas de bloc, que je puisse être simple. Mauro fait l'avant-dernière passe, et dès que Fide (Di Maria, ndlr) a la balle, je sais qu'il aime bien faire les dernières passes donc je prends l'espace libre. Après, c'est de l'instinct, j'arrive à marquer et à être décisif. Cela fait du bien. » Décisif, Mbappé l'est redevenu après une mauvaise période.

Pas encore focalisé sur le Barça

Sur Canal Plus, il a validé l'idée d'un retour en forme. « Ça revient parce que j'enchaîne aussi. J'arrive à mieux finir les rencontres, je suis moins au bout du rouleau, c'est tout bénéf pour la suite. » A l'image de son équipe, l'attaquant semblait particulièrement concentré pour ce Classique. « Personnellement, je pense que ça a beaucoup évolué. Quand je suis arrivé ce n'était pas comme ça, cela n'avait pas la même importance, cette année ça a repris un coup de boost et ça a plus d'importance pour nous les joueurs et le staff. On a préparé ce match comme un match de Ligue des Champions, un match à part, ça a changé dans la mentalité de l'équipe sur ce match là. »

En gagnant à l'Orange Vélodrome, le PSG a fait en sorte de ne pas être décroché par le LOSC notamment. Mais peut-il pour autant se focaliser sur le déplacement à Barcelone pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions ? « Non parce que malheureusement on a laissé des points partout donc on est obligé de se concentrer sur le championnat. On n'a pas fait la différence, on est derrière. Mais c'est peut-être pas plus mal. On doit jouer avec intensité et ce n'est pas plus mal pour qu'on soit moins surpris en Ligue des Champions », a fait remarquer le numéro 7. De retour en forme au bon moment, de nouveau efficace, Kylian Mbappé sera attendu au rendez-vous de la Ligue des Champions.