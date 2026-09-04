L’UEFA sanctionne lourdement Mattéo Guendouzi !

La sanction est tombée après les incidents survenus pendant OL-Fenerbahçe lors du barrage de la Ligue des Champions le 26 août dernier. Avec en première ligne le milieu français Mattéo Guendouzi, dont le comportement provocateur avait enflammé les tribunes puis les joueurs, le tout se terminant dans une bagarre générale.

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Après la rencontre, l’international français s’était justifié en assurant qu’il ne s’agissait là que de chambrage. Mais cela n’a visiblement pas convaincu l’UEFA, qui avait décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire.

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Guendouzi prend le plus cher

Et les deux camps ont récolté des sanctions. Des amendes financières pour l’OL pour différentes raisons. La plus grosse décision concerne l’entraîneur des gardiens, qui s’était jeté sur Guendouzi au coup de sifflet final. Antonio Ferreira est suspendu pour 5 matches de compétition UEFA, assortie d’une période probatoire d’1 an.

Le club turc récolte lui les plus gros châtiments, notamment pour Mattéo Guendouzi. Qui prend une amende de 50 000 euros et 4 matches de suspension, dont deux avec sursis. Il va donc rater les 2 premières rencontres du Fener en phase de ligue de C1, contre l’AS Roma et Aston Villa. Mason Greenwood, lui aussi épinglé, est suspendu pour 1 rencontre et prend 30 000 euros d’amende. L’issue malheureuse d’une triste soirée.

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Le communiqué officiel de l’UEFA :

La CEDB a décidé :

D’infliger à l’Olympique Lyonnais une amende de 48 000 € pour jets d’objets.

D’infliger à l’Olympique Lyonnais une amende de 5 500 € pour l’allumage d’engins pyrotechniques.

D’infliger à l’Olympique Lyonnais une amende de 5 000 € pour troubles causés par le public.

D’infliger à l’Olympique Lyonnais une amende de 50 000 € pour violation des règles générales et fondamentales de conduite.

De suspendre l’entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais, Antonio Ferreira, pour un total de cinq (5) matches de compétitions de clubs de l’UEFA auxquels il aurait normalement participé, pour coups et blessures graves. La suspension pour deux (2) de ces matches est assortie d’une période probatoire d’un (1) an, à compter de la date de la présente décision.

La CEDB a décidé :

D’infliger une amende de 30 000 € au Fenerbahçe SK pour avoir allumé et lancé des engins pyrotechniques.

D’infliger une amende de 15 000 € au Fenerbahçe SK pour des troubles causés par le public.

d’infliger une amende de 50 000 € au Fenerbahçe SK pour violation par son équipe des règles générales et fondamentales de conduite.

d’infliger une amende de 50 000 € au joueur du Fenerbahçe SK, Matteo Guendouzi, et de le suspendre pour un total de quatre (4) matches de compétitions de clubs de l’UEFA auxquels il aurait normalement pu participer, pour avoir insulté d’autres personnes présentes lors du match, provoqué les spectateurs et enfreint les règles fondamentales de bonne conduite. La suspension pour deux (2) de ces matchs est assortie d’une période probatoire d’un (1) an, à compter de la date de la présente décision.

D’infliger au joueur du Fenerbahçe SK, Mason Greenwood, une amende de 30 000 € et de le suspendre pour un (1) match de compétition de clubs de l’UEFA auquel il aurait normalement été autorisé à participer, pour avoir enfreint les règles fondamentales de bonne conduite. Ladite suspension est assortie d’une période probatoire d’un (1) an, à compter de la date de la présente décision.