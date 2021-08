L'accord Kurt Zouma-West Ham se complique

Selon les informations de Sky Sports, West Ham serait toujours en discussions avec Chelsea pour enrôler Kurt Zouma (26 ans). Cependant, un accord semblerait compliqué à être trouvé, les Blues souhaitaient inclure son défenseur central français dans une offre pour un autre défenseur du Séville FC, Jules Koundé.

De plus, les exigences de Chelsea, qui ne le lâchera pas pour moins de 25 millions de livres sterling (29,3 M€), et les demandes salariales de l'international tricolore (8 sélections) freineraient l'intérêt des Hammers. Comme alternative, toujours selon le média britannique, le pensionnaire du London Stadium se dirigerait vers Nikola Milenkovic (23 ans). L'international serbe (28 sélections) est lié à la Fiorentina jusqu'à l'été prochain, ce qui amènerait les Irons à proposer un montant plus abordable.