Coupe de France

OM : la frappe somptueuse de Pierre-Emile Højbjerg contre Bourg-Péronnas

Par Allan Brevi
1 min.
Hojbjerg avec l'OM @Maxppp
Bourg-Péronnas 0-6 Marseille

Déjà largement devant au score, l’Olympique de Marseille a définitivement pris le large grâce à un bijou signé Pierre-Emile Højbjerg. À l’entrée de la surface, le milieu danois a déclenché une frappe sèche et puissante, laissant Mazuy, légèrement avancé, totalement impuissant (0-3). Un geste de grande classe qui a symbolisé la maîtrise marseillaise face à Bourg-Péronnas.

francetvsport
⚽ #CDFCA | ✨ OH LE BIJOU SIGNÉ PIERRE-EMILE HOJBJERG ! Marseille creuse l’écart et mène désormais 3 buts à 0 !

📺 Suivez le multiplex :
Déjà impliqué sur le but de Greenwood plus tôt dans la rencontre, Højbjerg a confirmé son influence au cœur du jeu avant de voir ses coéquipiers alourdir encore le score. Balerdi, Greenwood, Paixão, Nadir puis Mmadi ont ensuite parachevé le large succès olympien (0-6). Un score qui a permis à l’OM de valider sans trembler sa qualification pour les 16es de finale.

Pub. le - MAJ le
