OM : le groupe face à Monaco avec 3 absents

L’Olympique de Marseille dispute un match important ce dimanche soir en Ligue 1 puisque le club phocéen se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco pour un choc du haut de tableau. Les deux équipes qui visent la place en Ligue des champions devront impérativement s’imposer pour se rapprocher in peu plus de cet objectif. Surtout que Lille a repris la 3e place en s’imposant ce week-end.

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Pour l’occasion, l’OM sera privé de Greenwood, toujours en convalescence mais aussi de Kondogbia qui s’est blessé à l’entraînement cette semaine. Aguerd n’est toujours pas remis de son opération. Pour le reste, Habib Beye pourra compter sur une équipe au complet.