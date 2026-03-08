OM : Habib Beye justifie la sortie de Mason Greenwood

La sortie de Mason Greenwood en cours de match a surpris lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Toulouse (0-1). Buteur décisif de la rencontre, l’attaquant anglais a pourtant été remplacé à la 66e minute par Amine Gouiri. Une décision tactique d’Habib Beye, intervenue quelques minutes après une altercation entre Greenwood et Aron Dønnum qui avait valu un carton jaune au Marseillais, et alors que l’OM cherchait avant tout à sécuriser son avantage.

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a expliqué ce choix, motivé par la volonté d’éviter un risque d’expulsion : « J’ai mis Mason attaquant, mais je voulais qu’il vienne pour fixer le central gauche et Methalie, pour donner de la place à Quinten Timber et à Timothy Weah. Je savais que Mason n’était pas un joueur qui restait dans l’axe. Mais il y a eu cette échauffourée où il prend un carton jaune, et comme Mason est un joueur d’instinct, je ne voulais pas que, dans ce match-là, on se retrouve à 10. C’est une précaution que j’ai pris à ce moment-là. On avait prévu de donner 30 minutes à Amine pour lui permettre de revenir. Il a fait deux jours d’entraînement à haute intensité, c’est une très bonne chose. On a bien géré ce moment-là. Mason nous a mis un fantastique but et je pense que c’est une victoire de groupe ».