AS Rome : Stephan El Shaarawy submergé par l’émotion après son but

À l’occasion de la 9e journée de Serie A, l’AS Roma s’est offert une victoire ô combien importante face à Monza (1-0) pour recoller au wagon de tête. En supériorité numérique suite à l’expulsion de Danilo d’Ambrosio avant la pause, les hommes de José Mourinho ont peiné à forcer le verrou adverse et ont dû s’en remettre à Stephan El Shaarawy. Entré à l’heure de jeu, l’attaquant transalpin est sorti de sa boîte en fin de partie pour inscrire le but de la victoire et n’a pu retenir ses larmes au moment de célébrer.

La raison ? L’international italien (30 sélections, 6 buts) est accusé par certains médias d’être impliqué dans le scandale des paris sportifs qui met en émoi l’Italie depuis plusieurs semaines. «J’ai ressenti beaucoup d’émotions en marquant le but de la victoire après une semaine qui a été très lourde pour moi. J’étais en colère de voir mon nom être cité dans cette affaire alors que je suis quelqu’un de professionnel», s’est justifié l’ancien Monégasque au micro de DAZN à l’issue du match face à Monza.