MU : Old Trafford pourrait être démoli

Voilà une nouvelle qui pourrait déplaire aux fans de Manchester United. The Telegraph assure que la possibilité de voir Old Trafford être démoli puis reconstruit est réelle. Après un processus d'appel d'offres exhaustif, les Red Devils sont sur le point de nommer leurs nouveaux partenaires pour ce qui pourrait être le plus grand projet de réaménagement de l'histoire du club mancunien. Parmi les options sur la table figure ainsi celle de la reconstruction complète du Théâtre des Rêves.

La mythique enceinte est actuellement le plus grand stade d'un club au Royaume de Sa Majesté (74 140 places) et accueille les rencontres de Manchester United depuis 1910. Un site totalement revisité pourrait voir le jour, avec notamment un deuxième terrain à proximité pour l'équipe féminine et l'académie des Mancuniens. Deux autres options sont néanmoins envisagées par les décideurs anglais, à savoir une extension de la tribune sud d'Old Trafford pour dépasser la capacité de 80 000 spectateurs, et une refonte complète du stade actuel.