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Ligue 1

Nantes : une piste prioritaire a refusé le banc des Canaris

Par Samuel Zemour
1 min.
Waldemar Kita, le président du FC Nantes @Maxppp

Actuellement en poste au FC Lorient, où il réalise une très belle saison, Olivier Pantaloni avait annoncé ne pas vouloir poursuivre l’aventure chez les Merlus et était donc courtisé, notamment par le FC Nantes pour relancer un projet sportif fragilisé et prendre la suite de Vahid Halilhodzic. Mais d’après ouest-france, le Corse a décidé de décliner la proposition malgré des discussions avancées

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Libre en fin de saison après avoir refusé de prolonger avec Lorient, Pantaloni a finalement fait savoir qu’il ne rejoindrait pas le club nantais, sans que les raisons précises de ce choix ne soient connues. Un coup dur pour les Canaris, contraints de se tourner rapidement vers d’autres pistes pour préparer l’après-Halilhodzic, alors que le nom de Stéphane Gili, limogé en cours de saison au Paris FC, circule en interne.

Pub. le - MAJ le
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