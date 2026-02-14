Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

Strasbourg : Gary O’Neil frustré du nul à Marseille

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gary O'Neil @Maxppp

Ce samedi, Strasbourg a gâché la fin d’après-midi de l’OM. Dominés en première période, les Alsaciens ont réussi à revenir dans la partie en seconde période grâce à des buts de Sebastian Nanasi puis Joaquin Panichelli dans les ultimes instants de la rencontre (2-2). Une belle réponse des Strasbourgeois qui restent toujours dans la course à la 5e place. Après la rencontre, Gary O’Neil n’a pas caché sa déception après un match que son équipe aurait dû gagner selon lui :

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺 LIVE] 🇫🇷 #OMRCSA
🎙️ Gary O'Neil : "On aurait dû gagner ce match."
👉 Strasbourg et Marseille se laissent dos à dos !

#beINLigue1
Voir sur X

«Nous aurions dû gagner ce match. On n’a pas très bien joué en première période, on a perdu beaucoup de ballons. En seconde periode, on a été dominants. Les joueurs ont compris le système. On va appendre à se connaître mieux pour la suite de la saison. On aurait pu gagner ce soir. On a essayé de garder la même équipe depuis que je suis la. Je suis content de ma défense.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier