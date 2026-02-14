Strasbourg : Gary O’Neil frustré du nul à Marseille

Ce samedi, Strasbourg a gâché la fin d’après-midi de l’OM. Dominés en première période, les Alsaciens ont réussi à revenir dans la partie en seconde période grâce à des buts de Sebastian Nanasi puis Joaquin Panichelli dans les ultimes instants de la rencontre (2-2). Une belle réponse des Strasbourgeois qui restent toujours dans la course à la 5e place. Après la rencontre, Gary O’Neil n’a pas caché sa déception après un match que son équipe aurait dû gagner selon lui :

«Nous aurions dû gagner ce match. On n’a pas très bien joué en première période, on a perdu beaucoup de ballons. En seconde periode, on a été dominants. Les joueurs ont compris le système. On va appendre à se connaître mieux pour la suite de la saison. On aurait pu gagner ce soir. On a essayé de garder la même équipe depuis que je suis la. Je suis content de ma défense.»