PSG : Thomas Tuchel ne craint pas du tout l'OM

Le PSG a bien mal débuté sa saison. Deux semaines après avoir perdu en finale de la Ligue des Champions, le retour aux affaires nationales est délicat. Pour son premier match de Ligue 1, le champion en titre a été défait à Lens (1-0), équipe pourtant promue cette saison. Il faut dire que le PSG s'est présenté très amoindri, handicapé par les nombreuses absences liées à des tests positifs de Covid-19. Les Neymar, Di Maria, Navas, Marquinhos, Mbappé, Paredes et autre Icardi ont laissé leur place aux jeunes Kalimuendo, Fadiga, Pembélé, Ruiz, Simons, Innocent et Bulka.

De quoi effrayer Tuchel face à l'OM ? Pas vraiment non car l’entraîneur allemand a accepté cette situation. «Je n'ai pas peur du tout pour mon équipe. Ce n’est pas important de perdre un match, c‘est du foot. On veut continuer à gagner face à l'OM, et à regagner après la défaite à Lens. Les circonstances ne sont pas simples mais je comprends que des équipes disent que c’est le bon moment de jouer contre nous. Mais on a tout de même de la qualité et on va le montrer demain » prévient un Tuchel bien décidé à rectifier le tir.

Tuchel ne craint pas une défaite face à l'OM

Il faut dire qu'il récupère la plupart des absents de Lens. Navas, Di Maria, Neymar et Paredes reprennent l'entraînement et la nouvelle recrue Alessandro Florenzi devrait être disponible pour cette rencontre. De quoi redonner le sourire à l'ancien coach du BvB et un peu de confiance car une seconde défaite en Ligue 1 pour débuter, qui plus est face à l'OM, qui n'a plus battu le PSG depuis 2011, ferait tache. Reste à savoir s'ils seront titulaires et même s'ils seront dans le groupe pour demain car il existe tout de même un risque physique de précipiter les choses.

«L'OM, ils ont une équipe de qualité, un bon esprit. Cette équipe est très forte, avec un entraîneur très fort. Marseille est très bon en France. Si les joueurs sont prêts et qu’il n’y a aucun risque, on prendra des décisions mais ça serait pareil que si on jouait contre une autre équipe», explique un Tuchel qui attendra l'entraînement du jour puis celui de demain matin avant d'arrêter sa décision. Face à l'OM (Suivez la rencontre en live commenté sur Foot Mercato), le PSG n'aura déjà pas le droit à l'erreur même si, comme l'a dit Thomas Tuchel, ce n'est qu'un match. Mais pas n'importe lequel celui-là.