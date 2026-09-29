Manchester City : l’ancien président David Bernstein s’attend à une relégation

L’ancien président de Manchester City, David Bernstein, estime que les sanctions financières ne suffiraient pas si le club était reconnu coupable de la grande majorité des 115 accusations liées aux règles financières de la Premier League. L’ancien dirigeant des Citizens, qui a également présidé la Fédération anglaise entre 2011 et 2013, considère que la sanction pourrait directement remettre en cause la présence du club dans l’élite anglaise. Une position qui intervient alors que City devrait faire appel de la décision, tandis que son président Khaldoon Al Mubarak affirme toujours vouloir « prouver l’innocence du club ».

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Bernstein s’appuie notamment sur les dépenses réalisées par Manchester City lors du dernier mercato estival pour estimer qu’une simple amende ne serait pas suffisante. Le club a en effet dépensé environ 512,8 millions d’euros cet été, dont environ 145,7 millions d’euros pour recruter Enzo Fernandez. Interrogé par talkSPORT, l’ancien président des Citizens a donc défendu l’idée d’une sanction plus lourde, estimant que « l’argent ne suffira pas » face à l’ampleur des faits reprochés au club. Affaire à suivre…