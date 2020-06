Un match amical de Manchester United annulé à cause du coronavirus

Ce mardi, les Red Devils devaient poursuivre leur préparation en vue de la reprise de la Premier League avec un match amical face à Stoke City, équipe de Championship. Mais la rencontre a été annulée au tout dernier moment. Les joueurs de Stoke étaient même arrivés à Carrington, centre d’entraînement des Mancuniens, mais ont dû repartir.

Et pour cause, le coach des Potters, Michael O'Neill, a été testé positif au coronavirus comme l'explique le club dans un communiqué officiel. Il va donc être mis en quarantaine et son adjoint Billy McKinlay prendra les commandes. Selon ESPN, aucun joueur ou membre du staff de Manchester United n'a été en contact avec des joueurs ou des membres du staff de Stoke.