BL : l'Eintracht s'impose dans la douleur contre Schalke 04

Très en forme en ce moment avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches, l'Eintracht Francfort recevait une équipe de Schalke 04 en plein naufrage et qui n'a pas gagné depuis janvier. Et les Adler d'Adolf Hütter n'ont pas tremblé. Très vite, l'homme en forme André Silva a mis son équipe dans les bonnes dispositions (1-0, 28e). Le défenseur David Abraham se chargeait de donner un peu plus d'air aux siens au retour des vestiaires (2-0, 50e). Sonné, Schalke 04 n'était pas encore battu.

Weston McKennie réduisait le score de la tête (2-1, 59e) et initiait la révolte. Michael Gregoritsch pensait égaliser avec une frappe à bout portant, mais sur sa ligne David Abraham repoussait (75e). Le jeune milieu Can Bozdogan était ensuite exclu (77e) et laissait Schalke 04 en infériorité numérique. Si André Silva manquait ensuite un face à face (84e), c'est bien l'Eintracht qui s'impose et remonte à la neuvième place devant son adversaire du jour (10e).