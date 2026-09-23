Menu Rechercher
Commenter 10

Ballon d’Or : Daniel Riolo a été gêné par l’interview de Kylian Mbappé à RFI

Par Matthieu Margueritte
2 min.

Lancé en pleine campagne médiatique pour l’obtention du Ballon d’Or, Kylian Mbappé a cette fois-ci ciblé le public africain en accordant une interview à RFI. « Ça n’a jamais changé, je me suis toujours senti très aimé à chaque fois que j’ai mis les pieds en Afrique. Bien sûr, ayant des origines africaines, ça fait toujours plaisir de voir les gens m’associer à ce prix, c’est gratifiant. Je les remercie pour tout, et j’espère pouvoir repartir avec le Ballon d’Or pour, d’une manière ou d’une autre, le leur dédicacer. » Un entretien que le célèbre éditorialiste Daniel Riolo a trouvé gênant.

La suite après cette publicité

« Je ne pense pas qu’on en ait douté avant qu’il était en campagne, mais quand j’ai vu RFI, je me suis dit : « waouh ». Là on est vraiment dans l’organisation niveau monde, dans la foulée on apprend CNN. J’ai voulu savoir à quel moment il avait donné cette interview. Il l’a donnée vendredi après-midi, à 48h du match (contre l’Atlético). 17 jours ont été nécessaires pour la mise en place de l’interview. C’est hallucinant une mise en place aussi longue. (…) Ce qu’il dit à l’intérieur de l’interview, c’est tellement démago… Tu le vois à mille kilomètres, on dirait une voiture volée quoi. Genre, « ouais je vais vous dédier le machin, ça va être le ballon du continent. » C’est gênant, ça devient gênant. (…) Il y a énormément d’exagération à son compte, mais je ne comprends rien à cette campagne. (…) J’entends la finalité, mais je n’ai jamais considéré que la fin justifiait les moyens », a-t-il confié au micro de RMC.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier