Ballon d’Or : Daniel Riolo a été gêné par l’interview de Kylian Mbappé à RFI

Lancé en pleine campagne médiatique pour l’obtention du Ballon d’Or, Kylian Mbappé a cette fois-ci ciblé le public africain en accordant une interview à RFI. « Ça n’a jamais changé, je me suis toujours senti très aimé à chaque fois que j’ai mis les pieds en Afrique. Bien sûr, ayant des origines africaines, ça fait toujours plaisir de voir les gens m’associer à ce prix, c’est gratifiant. Je les remercie pour tout, et j’espère pouvoir repartir avec le Ballon d’Or pour, d’une manière ou d’une autre, le leur dédicacer. » Un entretien que le célèbre éditorialiste Daniel Riolo a trouvé gênant.

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🌕 Daniel Riolo revient sur l'interview de Mbappé à RFI :



"Ça devient gênant (…) Je ne comprends rien à cette campagne. La façon dont il est en train de construire ce succès, s'il y en a un, me donne un goût amer." pic.twitter.com/iTZqHNScc6 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 22, 2026

« Je ne pense pas qu’on en ait douté avant qu’il était en campagne, mais quand j’ai vu RFI, je me suis dit : « waouh ». Là on est vraiment dans l’organisation niveau monde, dans la foulée on apprend CNN. J’ai voulu savoir à quel moment il avait donné cette interview. Il l’a donnée vendredi après-midi, à 48h du match (contre l’Atlético). 17 jours ont été nécessaires pour la mise en place de l’interview. C’est hallucinant une mise en place aussi longue. (…) Ce qu’il dit à l’intérieur de l’interview, c’est tellement démago… Tu le vois à mille kilomètres, on dirait une voiture volée quoi. Genre, « ouais je vais vous dédier le machin, ça va être le ballon du continent. » C’est gênant, ça devient gênant. (…) Il y a énormément d’exagération à son compte, mais je ne comprends rien à cette campagne. (…) J’entends la finalité, mais je n’ai jamais considéré que la fin justifiait les moyens », a-t-il confié au micro de RMC.