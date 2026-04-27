Menu Rechercher
Commenter 55
Ligue 1

OM : le gros tacle de Niels Nkounkou sous la publication de Wahi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Nkounkou @Maxppp
Marseille 1-1 Nice

Hier soir, Elye Wahi a retrouvé l’Olympique de Marseille. Un club où il n’a passé finalement que 6 mois avant de rejoindre l’Eintracht Francfort au mercato d’hiver 2025. Un an plus tard, le buteur a été prêté à Nice, où il empile les buts. Hier soir, il s’est distingué avec une panenka osée face à Rulli, son ancien coéquipier. Un but qui a permis à Nice de prendre un point face à l’OM, très remonté contre Wahi.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’attaquant a continué à envoyer des piques sur Instagram. Sous une de ses publications où on peut voir des clichés de son pénalty transformé, Niels Nkounkou, qui a été formé à l’OM et qui appartient à Francfort, a commenté avec le message suivant : «merci mon frère». Le tout était accompagné d’un cœur et d’un émoji froid pour rappeler qu’il a climatisé le Vélodrome. Robinio Vaz et Daryl Bakola avaient aussi liké la publication de Wahi, avant semble-t-il de les retirer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Nice
Elye Wahi
Niels Nkounkou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Nice Logo OGC Nice
Elye Wahi Elye Wahi
Niels Nkounkou Niels Nkounkou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier