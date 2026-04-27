OM : le gros tacle de Niels Nkounkou sous la publication de Wahi

Hier soir, Elye Wahi a retrouvé l’Olympique de Marseille. Un club où il n’a passé finalement que 6 mois avant de rejoindre l’Eintracht Francfort au mercato d’hiver 2025. Un an plus tard, le buteur a été prêté à Nice, où il empile les buts. Hier soir, il s’est distingué avec une panenka osée face à Rulli, son ancien coéquipier. Un but qui a permis à Nice de prendre un point face à l’OM, très remonté contre Wahi.

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Après la rencontre, l’attaquant a continué à envoyer des piques sur Instagram. Sous une de ses publications où on peut voir des clichés de son pénalty transformé, Niels Nkounkou, qui a été formé à l’OM et qui appartient à Francfort, a commenté avec le message suivant : «merci mon frère». Le tout était accompagné d’un cœur et d’un émoji froid pour rappeler qu’il a climatisé le Vélodrome. Robinio Vaz et Daryl Bakola avaient aussi liké la publication de Wahi, avant semble-t-il de les retirer.