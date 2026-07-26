Real Madrid : le RB Leipzig va refuser l’offre à 120 M€ pour Yan Diomandé

Le Real Madrid se rapproche un peu plus de Yan Diomandé. Après le rejet d’une première proposition, le club madrilène est revenu à la charge avec une offre estimée à 120 millions d’euros, dont 100 millions garantis, pour tenter de convaincre le RB Leipzig. Mais cette nouvelle offensive devrait, elle aussi, être refusée, comme le rapporte The Athletic.

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Les différentes parties restent confiantes quant à la possibilité de trouver un accord dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en 2030, le prodige de 19 ans doit échanger avec ses dirigeants lundi, à son retour au club, afin de leur confirmer sa volonté de rejoindre la Casa Blanca. Le RB Leipzig espère toujours récupérer près de 130 millions d’euros et tente parallèlement de convaincre son joueur de prolonger son bail. Pour rappel, le Paris Saint-Germain, longtemps intéressé par l’international ivoirien, s’est quant à lui retiré des discussions.