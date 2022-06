Accord Real Madrid-Tchouaméni

Le Real Madrid va-t-il parvenir à ses fins dans le dossier Aurélien Tchouaméni ? Selon le journal As, un accord a été trouvé entre le club merengue et le joueur, via son agent. Comme nous vous l'avions révélé, le Real est en pole depuis plusieurs semaines dans ce dossier, malgré l'insistance du PSG et de Liverpool.

Toutefois, rien n'est encore fait, comme l'a expliqué le joueur dimanche dans Téléfoot. « Je n’ai pas encore fait de choix », a-t-il ainsi assuré. La Casa Blanca fait en tout cas tout son possible pour ne pas revivre le même cauchemar que dans le dossier Mbappé, avec une offre pharaonique transmise à l'AS Monaco pour s'assurer les services du milieu de terrain français âgé de 22 ans.