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Ligue des Champions

PSG : Safonov et Zabarnyi n’ont pas voulu se serrer la main

Par Samuel Zemour
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

Ce samedi, le Paris Saint-Germain disputait un match amical interne au Campus de Poissy, afin de préparer au mieux la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le 30 mai prochain. Mais dans cette rencontre totalement amicale entre les joueurs de l’effectif parisien, une poignée de main a particulièrement marqué les esprits. Entre Matvey Safonov et Illya Zabarnyi, le geste protocolaire a viré au malaise.

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Ilya Zabarnyi (Ukrainian 🇺🇦) and Matvey Safonov (Russian 🇷🇺), both of whom play for PSG, avoided shaking hands before today’s intra-squad friendly match.
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Le gardien russe et le défenseur central ukrainien n’ont pas souhaité se serrer la main et ont eu le regard fuyant au moment de se croiser. Un froid visible qui s’explique par les tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine. Alors que Luis Enrique avait aligné la grande majorité de ses cadres pour cette répétition générale en vue de la finale de Ligue des Champions, cette scène a immédiatement été commentée sur les réseaux sociaux à une semaine de la finale à Budapest, où Ousmane Dembélé était le principal absent de cette opposition d’après les témoins sur place.

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