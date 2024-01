PSG : les dessous financiers XXL de l’opération Kylian Mbappé

C’est reparti pour un tour ! En ce début d’année 2024, les médias du monde entier n’ont qu’un seul nom à la bouche : celui de Kylian Mbappé. Officiellement, le Français, en fin de contrat en juin au PSG, peut discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Le Real Madrid et Liverpool ne vont d’ailleurs pas se priver. Les deux cadors européens rêvent de mettre la main sur le capitaine des Bleus. Mais comme expliqué à plusieurs reprises, les Franciliens espèrent encore et toujours le convaincre de rester.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté en blindant aussi son frère Ethan. Cela aura forcément une importance pour KM7, mais ça ne fera pas pencher la balance au moment de faire son choix final. La Cadena COPE assure d’ailleurs que le club qui lui laissera la possibilité de participer aux Jeux olympiques avec la France aura des chances de l’accueillir cet été. Paris, qui veut avancer main dans la main avec lui, sait ce qui lui reste à faire. Mais l’ancien joueur de Monaco prendra d’autres points en considération.

À lire

Vidéo, PSG : les premiers pas de Lucas Beraldo

Le PSG a tout prévu pour Mbappé

Ce n’est pas un secret, il faudra lui offrir des conditions intéressantes financièrement. The Athletic révèle d’ailleurs que les champions de France ont déjà établi un budget en cas de prolongation du Bondynois. Les sources interrogées par le média britannique précisent d’ailleurs que les Franciliens payeraient moins cher que lors de sa dernière prolongation en 2022. Mais en cas de départ de Kylian Mbappé cet été 2024, le PSG ne serait pas totalement perdant. En effet, il est de très loin le joueur qui coûte le plus cher au PSG.

La suite après cette publicité

Cette saison 2023-24, le club de la capitale va débourser 178 millions d’euros au total pour sa superstar selon Le Monde. Si le joueur né en 98 quitte Paris cet été, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi risque de faire des économies colossales. Ce mardi, The Athletic assure que le PSG économiserait 40 M€ par an rien qu’avec son salaire. Mais cela risque d’être plus au final. En effet, il touche près de 72 M€ bruts par an du côté du PSG (56 M€ nets). Forbes a d’ailleurs précisé qu’en plus de son salaire, il touche 19 M€ de revenus extra sportifs, liés à ses contrats.

L’aspect financier sera important

Outre ses émoluments, le Français devait toucher d’autres primes. En effet, il a fait une croix sur près de 200 M€ en ne prolongeant pas. Outre son salaire brut, qui devait passer à 75 M€ en 2024-25, son contrat prévoyait une prime à la signature de 60 M€ brut, une autre prime de fidélité de 55 M€ payable en deux fois et un bonus de 9,5 M€. Un joli petit pactole sur lequel il fera une croix en cas de départ. Puissant financièrement, le PSG a encore plusieurs atouts dans sa manche. L’argent en est un. Le Real Madrid, qui ne veut pas bouleverser l’équilibre de son vestiaire en offrant un gros salaire à KM7, doit négocier avec lui. Surtout que d’autres joueurs, comme Jude Bellingham, ont accepté de baisser leur salaire pour signer à Madrid.

La suite après cette publicité

Récemment, El Chiringuito évoquait un salaire de 35 M€ par an pour KM7, avec une prime à la signature. Plusieurs montants ont filtré dans la presse. Les médias ibériques ont parlé de 100, 130 et même 180 M€ pour le Bondynois. Prêt à recruter le Français, le Real Madrid, qui doit aussi gérer le paiement de son nouveau stade et sa masse salariale, ne fera pas de folie, malgré des bénéfices importants. Liverpool, solide financièrement, a des arguments pour convaincre KM7. Paris aussi. Si un départ permettrait d’alléger la masse salariale, le PSG perdrait gros en ce qui concerne les revenus publicitaires et le sponsoring. Le club a d’ailleurs déjà été impacté après les départs de Neymar et Lionel Messi. Perdre Mbappé serait une nouvelle terrible…